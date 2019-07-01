مكة المكرمة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن استحدثت الأمانة عدداً من المسالخ النموذجية الجديدة بالمنطقة وعكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القُصور في عملية تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج والإيفاء بحاجة الأهالي وزائري العاصمة المقدسة .جاء ذلك خلال جولة معاليه اليوم مع عددٍ من المسؤولين والمختصّين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ .وأكد معاليه أنّ الأمانة تعكف منذُ وقتٍ مبكر لتهيئة المسالخ لموسم الحج حيث وضعت خطة إستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة المكرمة لرفع طاقتها الاستيعابية وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.ونوّه معاليه على ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة ، مشدّداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية مع رفع مستوى الآداء لجميع العاملين و تفعيل الطرق الآلية الحديثة للذبح ,والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي .ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطوّرة بمكة المكرمة حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم ,ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، كما بلغت الطّاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.// انتهى //21:12ت م0211