واشنطن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسنفذ الجيش الأمريكي ضربة جوية أمس على موقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.وقالت القيادة المركزية في بيان اليوم: إن الضربة استهدفت منشأة للتدريب بها عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدّد أرواح الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء، واصفةً المنطقة المستهدفة بأنها كانت ملاذًا آمنًا للتنظيم لشن هجمات في الخارج.// انتهى //21:24ت م0213