لندن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقرّ وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم مع معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الدكتور أندرو ماريسون .وبحث خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع ، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق والوفد المرافق لمعالي الأمين العام .// انتهى //21:40ت م0214