جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليه 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري.واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة ، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:15ت م0216