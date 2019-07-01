واشنطن 28 شوال 1440هـ 01 يوليو2019 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ محادثات التجارة مع الصين عادت إلى مسارها دون فرض رسوم جمركية جديدة ومع تخفيف القيود على شركة هواوي تكنولوجيز.وقال الرئيس الأمريكي بحسب البيت البيض: إنّ الصين وافقت على القيام بعمليات شراء جديدة غير محدّدة للمنتجات الزراعية الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات.وكان ترامب قد صرح للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان قائلاً "لقد عدنا إلى المسار الصحيح".// انتهى //22:24ت م0217