الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستقيم المديرية العامة لمكافحة المخدرات غدًا ولمدة 3 ثلاثة أيام ملتقًى توعويًا بعنوان ( أسرتي أماني ) في مقر مركز الملك سلمان الاجتماعي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .ويتضمن الملتقي معرضًا توعويًا من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام الملتقى ، وورشة عمل للأطفال بعنوان ( إشراقة طفل) وذلك من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً يومي الأربعاء والخميس، بهدف التعريف بالممارسات التربوية لبناء شخصية الطفل للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية، إلى جانب نشاط خاص بالسيدات وبناتهن من 12 - 16 عاماً بعنوان ( ابنتي صديقتي ) وذلك يومي الأربعاء والخميس من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساء بهدف التوعية بالاتصال الأسري الإيجابي والفعّال مع بين الأم وابنتها من خلال جلسة حوارية ونقاش تتخلله عدة موضوعات تهم الفئتين.//انتهى//22:36ت م0221