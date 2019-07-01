البدائع 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسافتتح محافظ البدائع عبدالرحمن عبدالكريم السديس اليوم ، المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، بإشراف وتنسيق مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم وشعبة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني بالمنطقة ، وذلك بثانوية البدائع العامة .وأوضح قائد المدرسة محمد حمد الحبردي أن المعرض يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 م ، ويتضمن برامج وعروض ومسابقات علمية تهدف إلى ترسيخ القيم والعادات السليمة لدى الطلاب .// انتهى //22:42ت م0223