أبوظبي 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأكد اجتماع أبوظبي للمناخ ضرورة العمل على جعل عام 2019 فرصة للتحول لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي المعتمد على تحفيز الاستثمار في الأعمال والنشاطات التي عبرها يمكن مواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.واتفق المشاركون في الاجتماع - الذي استمر يومين - على أن توجهات جهود العمل من أجل المناخ يجب أن تركز على البشر والصحة العامة بموازاة التركيز على البيئة وموارها الطبيعية بشكل عام.وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أهمية انعقاد اجتماع المناخ في أبوظبي والحلقات والورش النقاشية المثمرة التي تخللها، موجهة الشكر لكل القائمين على استضافة وتنظيم المؤتمر ودور الإمارات في دعم مختلف الخطط والمبادرات في مجال التغير المناخي.وتطرقت إلى أهمية قمة الأمم المتحدة للمناخ المزمع عقدها في سبتمبر المقبل في الإمارات مذكرة بحديث الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تحديد المسار والطموح وخفض استخدام الوقود الاحفوري وأهمية العمل على تخفيض درجة حرارة الأرض وإيصال رأي المجتمعات إلى الحكومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.وشددت على أهمية وضع الخطط والأهداف والعمل على ترجمتها الى واقع ملموس، مشيرة إلى ضرورة توحيد مسار العمل بين جميع الدول حتى يمكن إحراز تقدم في مسيرة العمل من أجل المناخ، وأهمية دعم المشاريع المحلية وبناء القدرات وإيجاد التطبيقات والتمويلات اللازمة لذلك.ودعت إلى بناء الجسور ودفع وتيرة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الصندوق الأخضر للمناخ لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، مؤكدة أهمية الربط بين العمل من أجل المناخ والصحة العامة للبشر، مشيرة إلى أن اجتماع وزراء الصحة والمناخ الذي عقد خلال اجتماع أبوظبي للمناخ أسهم بشكل كبير في إبراز العلاقة بينهما.واختتمت كلمتها بدعوة الشباب لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يتمتع به هؤلاء الشباب وكون هذه القمة ستشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والابتكارات والمعرفة مع صناع القرار في العالم.// انتهى //23:12ت م0226