سكاكا 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا ، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية .كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .// انتهى //23:28ت م0227