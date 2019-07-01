عام / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
سكاكا 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا ، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .
واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية .
كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .
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23:28ت م
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