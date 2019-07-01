واشنطن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

أكد البيت الأبيض اليوم أنه سيستمر في سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران إلى أن تغير نهجها، وإلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مضيفًا يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران اليورانيوم.

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23:31ت م

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