العارضة ٢٨ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ يوليو ٢٠١٩م. واسقام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم بجولة ميدانية على مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة العارضة والمراكز والأحياء والقرى التابعة لها ، مطلعاً على سير العمل ومستوى التنفيذ بتلك المشروعات .واستهل مدير عام خدمات المياه بجازان الجولة بلقاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر , وأعضاء المجلس المحلي وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة, وبحث معهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل ، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.وشملت الجولة الميدانية مشروع مياة العارضة " المرحلتين الأولى والثانية " ومشروع الحميراء وقراها , مستمعاً لشرح مفصل من مدير خدمات المياه بمحافظتي العارضة والحرث خالد بن جابر الحريصي عن تلك المشروعات التي تسهم في توفير المياه لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.واختتم مدير عام مياه جازان الجولة بزيارة فرع خدمات المياه بالعارضة والحرث, حيث اطلع على الخدمات المقدمة للأهالي ومشروعات خدمات المياه المنفذة بمحافظتي العارضة والحرث.//انتهى//23:55ت م0229