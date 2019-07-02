لندن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تداولاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر (يورو ستوكس ٥٠) القياسي مرتفعًا بنسبة 0.69 في المئة، ليصل عند مستوى 3497.59 نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 122.58 نقطة ليصل عند مستوى 12521.38 نقطة.وارتفع مؤشرا (اي بي اي إكس ٣٥) الإسباني و(اي ايه إكس) الهولندي بمقدار 65.80 نقطة و 6.51 نقطة على الترتيب.// انتهى //00:18ت م0231