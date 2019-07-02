القاهرة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستغلب المنتخب الجزائري على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019م).وأحرز أهداف منتخب الجزائر إسلام سليماني في الدقيقة 34، وآدم أوناس في كل من الدقيقتين 39 و45 من عمر المباراة، ليتصدر الجزائر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة القارية، بينما تتزيل تنزانيا المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط.وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها التي أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب السنغال على منتخب كينيا بثلاثة أهداف من دون مقابل على استاد الدفاع الجوي، ليتأهل السنغال لدور الـ 16 من البطولة.وأحرز أهداف السنغال إسمايلا سار في الدقيقة 63، وساديو ماني في كل من الدقيقتين 71 و78 من عمر المباراة، ليحل السنغال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما بقي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في انتظار نتائج باقي المجموعات لتحديد أفضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث في مجموعات البطولة الست.// انتهى //00:18ت م0232