القدس المحتلة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة بينهم طفلين.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب أمام خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية، فيما اعتقل "مستعربون" طفلين في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع.// انتهى //00:21ت م0233