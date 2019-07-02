حائل 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس‏‏زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ، مقر مكتب الشمال أحد المقرات التابعة للإدارة العامة للتعليم والحاضنة لمبادرة " إجازتك " التقنية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .وكان في استقباله لدى وصوله مقر المكتب ، مدير عام تعليم منطقة حائل الدكتور يوسف الثويني والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد .واستهل سموه جولته على مرافق المكتب بمشاهدة عرض مرئي عن المبادرة واستمع لشرح مفصل عنها من بداية انطلاقتها كفكرة وتدشين سموه لها .إثر ذلك تجول سموه في قاعات البرامج التدريبية للطلاب والطالبات ‏التي اشتملت على عدة برامج تدريبية وهي برنامج " سكراتش " برنامج " الأمن السيبراني والأردوينو والتطبيقات الذكية " بالإضافة إلى برمجة مايكروبت ، كما اطلع سموه على المعرض الخاص بما تم إنجازه في القسم النسائي الخاص بالمبادرة .وفي الختام أكد سمو أمير منطقة حائل أن مثل هذه المبادرات تضع مساحة لكل من لديه أطروحة ويرغب الاستفادة من أوقات الفراغ ، حاثاً سموه الطلاب على استثمار مثل هذه المبادرات التي تعد مختبر اكتشاف للقدرات ، كما تعد بداية للفرص الإيجابية وللمجالات المضافة في سوق العمل ومنها الأمن السيبراني والأردوينو إضافة إلى برمجة التطبيقات الذكية وغيرها .ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة وأنها حرصت على كل مجال يخدم أبناء الوطن ويفتح لهم أبواب المستقبل خصوصا في مجال الاستثمار في التقنية وانعكاسها على توفر فرص العمل .// انتهى //00:21ت م0234