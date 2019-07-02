الظهران 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليه 2019 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران اليوم، الاجتماع الختامي لأعمال مبادرة "إثراء الحد الجنوبي"، التي تعد الأكبر من نوعها، بحضور عدد من القيادات التعليمية بإدارات التعليم في الحد الجنوبي.واستهدفت المبادرة مناطق الحد الجنوبي (نجران،عسير، وجازان) بواقع أربعة برامج لإثراء أبناء الحد الجنوبي، بمشاركة أكثر من 44 ألف مستفيد من خلال 400 ألف ساعة تعليمية، قدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) على امتداد سنتين.وانطلقت مبادرة "إثراء الحد الجنوبي"، حين دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في عام 2017م، حيثُ أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد الفالح عن هذه المبادرة لإثراء 20 ألف.وتأتي هذه المبادرة كمساهمة من مركز "إثراء" في بناء المعرفة، وإبراز مسارات جديدة للإبداع، حيث صمّمت هذه البرامج لتحفيز حب الاستطلاع في مجالات العلوم والفنون والتقنية، بهدف دعم جهود المملكة في التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال إذكاء الشغف بالمعرفة والابتكار .وضمت برامج المبادرة برنامج "أتألق" الذي يعد تجربة متنقلة بين المدارس لإلهام العقول وتشجيع الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة لدى 6000 من الطلّاب والطالبات بواقع 90 ألف ساعة تعليمية، فقد تألق الطالب محمد آل عامر بتشكيله لفكرة حساسات إطفاء حريق للسيارة أثناء مشاركته في "طاقة للعالم" في برنامج أتألق، فيما يعد برنامج حاضنة "أكتشف" المعرفية مركزًا تعليميًا إثرائيًا ثابتًا مستداما ، يقدّم تجربة مختلفة لتشجيع الشغف بالعلوم والرياضيات والمهارات العامة، بواقع 380 ألف ساعة تعليمية قُدمت إلى 6000 طالب و3000 معلم باستخدام أسلوب التعليم بالممارسة الذي يعد من أكثر الأساليب التعليمية الأكثر إفادة.وتنقل برنامج " إثراء لاب " في مناطق الحد الجنوبي بدايةً من أبها ومرورًا بعسير ونجران مختتمًا رحلته في منطقة جازان، حيث زار البرنامج 15 ألف مستفيد، بهدف اكتشاف الابتكارات والأفكار الجديدة من خلال التجارب التفاعلية لعكس أهمية العلوم المختلفة .واختتم البرنامج أعماله في الفعالية الجماهيرية الكبرى فعالية " أُلهم " التي تضمنت عروضاً تفاعليةً ملهمةً تثري الفكر وتلهم الخيال وتعزز مبادئ الإبداع والإصرار والنجاح والمواطنة لدى 3500 من شباب وشابات الوطن.من جهته أوضح مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن لهذه المبادرة محفزات هي محفزات نفسية، وذهنيه، ومعرفية، تعني بالمتلقي بمختلف صوره سواء كان طالبا أومعلما ، مشيرًا إلى أن الطلاب والمعلمين الذين استفادوا من هذا البرنامج رجعوا بشخصيات مختلفة على الصعيد النفسي والذهني والمعرفي ، مبيناً أن عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 3 ألاف معلم ومعلمه وأكثر من 15 ألف طالب وطالبة .// انتهى //00:24ت م0235