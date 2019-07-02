نيويورك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 47ر117 نقطة، أو 44ر0% ، ليصل إلى 43ر26717 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 58ر22 نقطة، أو 77ر0% ، ليصل إلى 34ر2964 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 92ر84 نقطة، أو 06ر1% ، ليصل إلى 16ر8091 نقطة.// انتهى //03:28ت م0243