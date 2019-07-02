اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
نيويورك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 47ر117 نقطة، أو 44ر0% ، ليصل إلى 43ر26717 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 58ر22 نقطة، أو 77ر0% ، ليصل إلى 34ر2964 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 92ر84 نقطة، أو 06ر1% ، ليصل إلى 16ر8091 نقطة.
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