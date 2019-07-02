عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يبحث مع عبدالمهدي ورئيس كازاخستان تعزيز التعاون
الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين
ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية
زيارة ولي العهد لليابان توسع آفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030
زيارة ولي العهد لمتحف هيروشيما رسالة السلام الأولى للمملكة الرافضة للسلاح النووي
وزير الثقافة يبحث فرص التبادل الثقافي مع حاكمة طوكيو
أمير مكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الخدمة المدنية
أمير الشمالية يبحث توطين الوظائف السياحية
أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير النمسا
الجبير يشارك في جلسة معهد اقتصاديات الطاقة الياباني
اتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمة اليونيسيف
نظام مكافحة التمييز قريباً.. و«الرياض» تكشف تفاصيله
المملكة تجذب أنظار العالم في G20
إفشال اعتداء حوثي جديد يستهدف مدنيين
نائب الرئيس الغاني يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لتعزيز حقوق وواجبات الأقليات
«مبادرات مسك» يتوج خمسة فائزين ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال
المالكي: المصاب الإيراني يحظى برعاية صحية كاملة.. ولا نلتفت إلى وظيفته
أسر قيادي حوثي وسبعة من مرافقيه بالضالع
الجيش اليمني يسيطر على تحصينات الانقلابيين في باقم
السودان: «الانتقالي» يحمّل «قوى الحرية» انحراف التظاهرات
العراق مستمر في ملاحقة داعش
إسرائيل تقصف ميليشيات طهران في سورية من الأجواء اللبنانية
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