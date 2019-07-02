الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبحث مع عبدالمهدي ورئيس كازاخستان تعزيز التعاونالملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنينولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنيةزيارة ولي العهد لليابان توسع آفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030زيارة ولي العهد لمتحف هيروشيما رسالة السلام الأولى للمملكة الرافضة للسلاح النوويوزير الثقافة يبحث فرص التبادل الثقافي مع حاكمة طوكيوأمير مكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الخدمة المدنيةأمير الشمالية يبحث توطين الوظائف السياحيةأمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير النمساالجبير يشارك في جلسة معهد اقتصاديات الطاقة اليابانياتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة مع منظمة اليونيسيفنظام مكافحة التمييز قريباً.. و«الرياض» تكشف تفاصيلهالمملكة تجذب أنظار العالم في G20إفشال اعتداء حوثي جديد يستهدف مدنييننائب الرئيس الغاني يفتتح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لتعزيز حقوق وواجبات الأقليات«مبادرات مسك» يتوج خمسة فائزين ببطولة كأس العالم لريادة الأعمالالمالكي: المصاب الإيراني يحظى برعاية صحية كاملة.. ولا نلتفت إلى وظيفتهأسر قيادي حوثي وسبعة من مرافقيه بالضالعالجيش اليمني يسيطر على تحصينات الانقلابيين في باقمالسودان: «الانتقالي» يحمّل «قوى الحرية» انحراف التظاهراتالعراق مستمر في ملاحقة داعشإسرائيل تقصف ميليشيات طهران في سورية من الأجواء اللبنانية// يتبع //06:03ت م0003