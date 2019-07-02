وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استئناف الحوار ومنع الإرهاب ) : المملكة التي عرفت منذ ظهور الأخطبوط الإرهابي وانتشاره داخل العديد من الأقطار والأمصار في الشرق والغرب بمواقفها المشهودة والمشرفة تجاه مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها ومسمياتها وأهدافها وغاياتها الـشريرة والـعمل مع المجتمع الـدولـي لـوضع الإستراتيجيات الجماعية لملاحقة الإرهابيين وتقلـيم أظافرهم أينما وجدوا، المملـكة الـتي عرفت بتلك المواقف تحذر الـيوم من انتقال هـذه الـظاهرة الخبيثة إلـى الشارع السوداني نظير ما يحدث في هذا القطر العربي من أزمة سياسية سوف تستغلها الجماعات الإرهابية إن لم يتم احتواؤها للتغلغل في هذا القطر وإشاعة الفوضى والاضطراب والكراهية والـفتن والطائفية كما هـو ديدنها في اقتناص فرص الأزمات والخلافات لتحريك أخطبوطها المرفوض ليعيث فسادا وخرابا وتدميرا داخل العديد من المجتمعات البشرية المسالمة التواقة للأمن والاستقرار والسيادة.وبينت : لقد نادت المملكة قطعا لدابر تحرك تلك الجماعات الإرهابية بتحكيم عوامل الحكمة والحوار وتغلـيبها لإنقاذ الـسودان الشقيق من احتمال تدخل تلك الجماعات في شأنه والحيلولة دون الدخول في أتون الفوضى والاضطراب والحروب الأهلية التي طالما زرعتها تلك الجماعات المتطرفة مستغلة الأزمات السياسية العالقة في كثير من دول العالم، فالأزمة السودانية قد تسنح في حالة استمرارها لتلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية بتهديد وحدة السودان وأمنه، وإزاء ذلك فإن المملكة تسعى مع الأشقاء في ذلـك القطر للعثور على أفضل السبل الممكنة لـنزع فتائل التوتر القائم والخروج من الأزمة الحالية بسلام والعمل على استئناف الحوار بين مختلف القوى السياسية لاستعادة أمن السودان بتغليب الحكمة والحوار والابتعاد عن تغليب المصالح الذاتية على مصالح السودان واستقراره وسلامته.وواصلت : لجماعات الإرهابية تعودت كما هو معروف على الاصطياد في المياه العكرة، والأزمة القائمة في السودان قد تكون مناخا خصبا لتلك الجماعات المهددة لأمن واستقرار وسلامة دول العالم لنشر أفكارها الضالة والمنحرفة وصب الزيت على النار لاشعال هذا البلد بحروب أهلية خطيرة قد تمزق السودان إن وقع تحت براثن تلك الجماعات التدميرية المتمرسة على نشر الخراب في أي قطر يمنى بتدخلاتها السافرة في شؤونه، ومن الحكمة بمكان أن تتفق الأحزاب السياسية المختلفة في هذا القطر على كلمة سواء تنقذ بها الـسودان الشقيق من مغبة الـدخول في دهاليز الإرهاب المظلمة والمخيفة.وختمت : ومازالت المملكة وفقا لسياستها المنطقية المناهضة لظاهرة الإرهاب تلوح بورقة الاتفاق بين كافة القوى السياسية السودانية لـلـخروج بعمل مشترك يعيد الاستقرار والأمن لـهذا البلد ويحول دون تدخل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في شؤونه، فتلك الجماعات لا تضمر إلا الحقد والكراهية والبغضاء لكل عوامل الاستقرار والأمن والسيادة وتجنح دائما لإثارة الفتن والحروب والطائفية إن سنحت لها الفرص التغلغل بين صفوف المجتمعات الـبشرية المسالمة، والأمل يحدو المملـكة بتشكيل حكومة انتقالية تقوم بوقف الـصراعات السياسية الناشبة والعمل من خلال مراجعة الدستور لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه الديار وتخطي الصعوبات الحالية وتجاوزها للوصول إلى حل سلمي قاطع لمعضلتها التي لابد من حلحلتها بطرق حكيمة وعقلانية.// يتبع //06:03ت م0005