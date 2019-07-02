وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بعد الابتزاز النووي.. ماذا تريد إيران؟ ) : بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بالفعل الحد المسموح به وهو 300 كيلوغرام، فإن المجتمع الدولي بات أمام استفزاز خطير للغاية، وستكون تداعياته حال تركه بلا رادع قوي أخطر مما يتصور الجميع، إذ إن نظام الملالي سيكون أمام مشروع لإنتاج القنبلة النووية في حال الاكتفاء العالمي بإصدار بيانات الشجب والإدانة.وتابعت : يقينا أن الصورة أصبحت الآن أكثر وضوحا أمام صناع القرار على مستوى العالم خصوصا الدول الكبرى الفاعلة في مجلس الأمن الدولي، و بات الرأي العام بانتظار الخطوة القادمة لهذه القوى خصوصا تلك القوى التي تنحاز لطهران بما يؤدي إلى إحباط مشاريع القرارات الدولية للجم النظام الإرهابي في إيران.// انتهى //06:03ت م0006