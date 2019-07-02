اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
طوكيو 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 82ر24 نقطة أو ما يعادل 11ر0% ليصل إلى 79ر21754 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 50ر2 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 35ر1587 نقطة.
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