بومباي 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسلقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم في بومباي فجر الثلاثاء في انهيار جدار من جراء أمطار موسمية غزيرة هطلت على العاصمة المالية للهند.وقال المتحدث باسم ادارة الكوارث في السلطة المحلية في بومباي تاناجي كامبل:" إن 69 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح عندما سقط الجدار في حي فقير".ووقعت المأساة في الوقت الذي شهدت فيه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى توقف الحركة فيها بصورة شبه تامة.// انتهى //07:21ت م0010