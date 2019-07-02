واشنطن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي شنته حركة طالبان في كابل أمس بواسطة سيارة مفخخة وأسلحة رشاشة وأسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، بينهم حوالي 50 تلميذًا أصيبوا من جراء تطاير الزجاج في مدارسهم.وقال البيت الأبيض في بيان إن هذا الهجوم الإرهابي يظهر ازدراء طالبان بالمواطنين الأفغان الذين عبّروا مرارًا عن الحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي للصراع.// انتهى //07:31ت م0011