نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:36ت م0012