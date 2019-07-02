طرابلس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في ميلانو مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي بحث عدة ملفات منها المواجهات العسكرية في طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، و مواضيع الهجرة والطاقة والاقتصاد، وآخر تطورات الوضع في ليبيا وجهود إيطاليا للتهدئة.وأشارت الصحف إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونظيره التونسي خميس الجهيناوي وبحث خلاله العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين .وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة ، مبينة تحذير الجيش للمواطنيين من مناطق الاقتتال والقصف المستمر ،مشيرة إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وجريح من كلا الطرفين خلال 48 ساعة الماضية ، ومشيرة إلى إستمرار تصاعد وتيرة النزوح للاسر والأشخاص من مناطق الإقتتال .وتطرقت إلى تأكيد رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيجي خلال لقاؤه مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، على أهمية الحل السياسي والمضي قُدُماً في إتمام العملية الانتخابية للمجالس البلدية ودعمها كأساس لترسيخ مبدأ الديمقراطية وإعلاء صوت المواطن وتمكينه من اتخاذ قراراته بما يخدم مصالحه واحتياجاته.// انتهى //08:40ت م0013