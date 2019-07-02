بيروت 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالقرارات التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع الذي عقد اجتماعا أمس برئاسة الرئيس اللبناني للبحث بالتطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها بعض مناطق جبل لبنان في حين تكثفت الاتصالات بين المعنيين لاحتواء تداعيات ما جرى .وتحدثت صحف الثلاثاء عن إصدار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس أمرا ديوانيا بضم فصائل الحشد الشعبي الى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.واشارت الى تحذير وزارة الخارجية الليبية في بيان أمس الحكومة التركية من أي عمل يهدد سلامة المواطنين الليبيين أو ممتلكاتهم في الداخل والخارج مطالبة إياها بوقف دعمها للمليشيات والجماعات المسلحة.ولفتت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل واصابة العشرات بجروح بينهم 50 تلميذا في انفجار سيارة مفخخة هز وسط كابول صباح أمس اعقبه هجوم على مبنى في منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في اعتداء تبنته حركة طالبان.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد البيت الأبيض في بيان أمس ان الولايات المتحدة لن تسكت على اعلان ايران تجاوز السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015م .// انتهـى//09:24ت م0015