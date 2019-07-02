جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:24ت م0016