عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.
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