القطيف 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف غداً، محاضرة بعنوان "أساليب الوقاية من الفتن"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الثواب بعنك بالقطيف.وتتناول المحاضرة معنى الفتنة، وأضرار الفتنة على جماعة المسلمين، إضافةً إلى اساليب الوقاية منها.// انتهى //10:35ت م0030