لندن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليه 2019 م واستصاعد سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1391.07 دولاراً أمريكياً وفي العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1394.4 دولاراً أمريكياً.وجاء ذلك بسبب خشية مستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي على خلفية بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 15.17 دولاراً أمريكياً للأوقية والبلاديوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1548 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.8 بالمائة إلى 836.68 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:38ت م0032