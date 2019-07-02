بيروت 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واسواصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الاقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقا حربيا اسرائيليا أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 مترا ولمدة 9 دقائق، وعلى إلقاء قنبلتين صوتيتين في المياه الإقليمية اللبنانية.كما أقدم زورق مماثل على انتهاك البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 352 مترا، ولمدة دقيقتين.وأشار البيان الى انه جرت متابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان .// انتهـى //10:38ت م0033