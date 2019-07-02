الدمام 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واسأقامت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل، ملتقى لصاحبات مراكز التزين النسائي بمدينة الجبيل الصناعية، تحت عنوان "اشتراطات الرقابة الصحية بمراكز التزيين النسائي"، وذلك بمركز التنمية الصناعي والفرع النسائي بمحلة القدس.وتهدف فعاليات الملتقى التي تضمنت محاضرة توعوية بعنوان" أين المخاطر الخفية"، إلى رفع المستوى الصحي والدور التوعوي في متابعة العمل داخل مراكز التزيين النسائي، والاهتمام بالكشف عن الممارسات الصحية الخاطئة، والتأكيد على عدم استعمال المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب تحسين جودة الخدمة المقدمة بالمدينة وإصدار بطاقات صحية للعاملات، والتشديد على أهمية التدريب، وأهمية التعاون بين مراكز التزيين والجهاز الرقابي الصحي لتحقيق الوعي الصحي.// انتهى //10:41ت م0034