رام الله 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم نبأ تشييع آلاف المواطنين الفلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس، جثمان الشهيد محمد سمير عبيد الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، بمشاركة عدد كبير من قيادات العمل الوطني في مدينة القدس.وسلطت الصحف الضوء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة القرصنة الإسرائيلية، وكذلك تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية على توفير دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس هذا الأسبوع، ودفع 60 % من الرواتب هذا الشهر.وأولت اهتماما بدعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي المطلوب لحشد الدعم والجهود الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي في القدس، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها.وأوردت ادانة وزارة الخارجية الأردنية افتتاح الاحتلال الاسرائيلي نفقا استيطانيا في القدس المحتلة، محذرة من إن مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان .وأشارت الصحف الى إدانة جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح النفق الاستيطاني أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة محذرة من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات في مدينة القدس المحتلة"، مؤكدة عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية.// انتهى //10:50ت م0035