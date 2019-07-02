إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تعهد رئيس الوزراء عمران خان بإعادة الأموال التي تم تهريبها من باكستان وتحسين الوضع الاقتصادي .وأخبرت بارتفاع معدل الغلاء المعيشي في باكستان بنسبة 123% خلال السنة المالية المنصرمة .وسلطت الضوء على رغبة باكستان وروسيا في تحسين العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.وتطرقت إلى التحسن الإيجابي الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، وتجديد باكستان التزامها بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وعرجت على إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأخبرت عن تبادل باكستان والهند قوائم بأسماء السجناء المدنيين وفقاً لاتفاقية الوصول القنصلي التي تلزمهما بتبادل القوائم بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الأزمة السياسية التي يشهدها السودان وجهود التوافق والوساطة التي تتولاها أطراف اقليمية و دولية .// انتهى //10:55ت م0036