لندن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليه 2019 م واستصاعد سعر برميل النفط الخام للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر اليوم الثلاثاء، بقيمة 34 سنتاً أو نسبة 0.5 بالمائة إلى 65.40 دولاراً أمريكياً .وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب اليوم بقيمة 18 سنتاً إلى 59.27 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس من العام القادم 2020م، على الرغم من تعرض أسعاره لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل إشارات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.وكانت منظمة "أوبك" قد اتفقت على ذلك التمديد بالأمس في قمتها بفيينا.// انتهى //10:58ت م0037