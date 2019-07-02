رام الله 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة طلبة فلسطينيين من جامعة بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة.وأوضحت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين أمير عدنان، وعز الدين حسونة، عقب دهم مكان سكنهما الجامعي في بلدة بيرزيت، فيما اعتقلت كلا من : محمد نخلة، وأسامة الفاخوري من مخيم الجلزون، وبراء عاصي ومعاذ عابد من بلدة بيتونيا، وحامد عنابي من بلدة جفنا، وذلك عقب دهم منازل ذويهم.// انتهى //10:58ت م0038