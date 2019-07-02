تبوك 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأشادت مدير عام التعليم المستمر "للبنات" بوزارة التعليم ‏منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أمس, التقت خلالها بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيسي للحملة بمركز الرس، اطلعت خلالها على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المعدة، بعد ذلك قامت بزيارة للفصول الدراسية.يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل "الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر.// انتهى //10:58ت م0039