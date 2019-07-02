الباحة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعلنت صحة الباحة عن بدء العمل في عيادة الكشف المبكر لمرض هشاشة العظام داخل مركز صحي الرششة، الذي يخدم ساكني "المخواة وغامد الزناد قلوة والحجرة" القطاع التهامي بمنطقة الباحة، حيث تم تأمين طاقم طبي متخصص، إضافة إلى توفير جهاز "الديكسا" لقياس كثافة العظام بهدف فحص كبار السن والوقاية من الإصابة بالهشاشة خاصة الذين وصلت أعمارهم لـ 60 عاماً فما فوق.وأوضحت صحة الباحة أن جهاز كثافة العظام نوع من أنواع الأشعة السينية التي تقوم بقياس كثافة العظام والكشف المبكر لتجنب الإصابة بالمرض.// انتهى //11:01ت م0040