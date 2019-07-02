الجزائر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان وزارة العدل اتخاذها إجراءات قانونية لدى عدد من الدول لاسترداد ودائع لدى بنوك أجنبية بأسمأء مسؤولين ورجال اعمال وأقاربهم، يتابعون في قضايا فساد وهدر المال العام وتهريب الأموال للخارج.وأشارت إلى سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي معاذ بوشارب .ورصدت اخر التطورات في ليبيا، لافتة إلى مطالبة وزارة الخارجية الليبية من السلطات التركية وقف تزويد قوات حكومة الوفاق الوطني بالسلاح، موازاة مع إعلان قيادة الجيش الليبي عزمها المضي قدما نحو احكام السيطرة على العاصمة طرابلس.وبشأن الملف السوداني، أخبرت صحف الثلاثاء عن سقوط 7 قتلى وإصابة آخرين في مسيرات مليونية بمدينة الخرطوم ومدن اخرى استجابة لنداء قوى التغيير والحرية المعارضة لسلطة المجلس الانتقالي العسكري.وتحدثت صحف الجزائر عن شن الطيران الحربي الاسرائيلي امس غارات على أطراف العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص خلفت 15 قتيلا بينهم 6 مدنيين.//انتهى//11:14ت م0044