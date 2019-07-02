نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية إنهاء مرحلة المسح والحصر لتجهيزات السلامة في ٢١٢ مدرسة من مدارس منطقة نجران في وقت مبكر بنسبة ١٠٠٪ ، وذلك ضمن مبادرة صيانة تجهيزات السلامة المدرسية من أجل الاستعداد للعام الدراسي القادم بدعم من شركة تطوير.فيما أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة تعليم محافظة شرورة مسح وحصر تجهيزات السلامة في 52 مدرسة من مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها بنسبة 100%.// انتهى //11:22ت م0045