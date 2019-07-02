الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب – عريف - جندي أول - جندي) ( رجال ) وللعنصر النسائي على رتبة ( جندي ).وأوضحت أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .// انتهى // // للصحف فقط //11:36ت م0047