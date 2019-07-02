عام / إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات // للصحف فقط //
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب – عريف - جندي أول - جندي) ( رجال ) وللعنصر النسائي على رتبة ( جندي ).
وأوضحت أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .
// انتهى // // للصحف فقط //
11:36ت م
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