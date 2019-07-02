نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جميع المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية إلى إحضار مستندات القبول المطلوبة ونسخ منها إلى مقر المقابلة الشخصية، مؤكدةً إلغاء إرفاق المستندات إلكترونياً في نظام المقابلات، وذلك من باب التسهيل والتيسير على المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.وأوضحت الإدارة أن النماذج الخاصة بالفحص الطبي ستسلم للمرشحين والمرشحات فور إجراءهم للمقابلات الشخصية، علماً أنها ستكون مصدقة ومعتمدة من قبل لجنة المقابلة الشخصية، مشددةً على أن الفحص الطبي سيكون إلزامياً لدى المستشفيات الحكومية التي تتوافر فيها لجان طبية معتمدة لإجراء جميع الفحوصات بما فيها السموم.وبينت إدارة تعليم المنطقة أن المستندات المطلوب إحضارها لمقر المقابلات الشخصية هي: أصل السجل الأكاديمي، وأصل وثيقة التخرج، وحساب بنكي "آيبان"، والهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وأصل معادلة الوثيقة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة، وأصول وثيقة الدبلوم التربوي، وصور من جميع الوثائق، وصور شخصية ملونة 4×6 ، متمنيةً التوفيق للجميع.// انتهى //11:36ت م0048