جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:43ت م0049