عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية بنما.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //
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