الخليل - بيت لحم 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل وآخر من جنوب شرق بيت لحم .وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر سعيد أبو رموز عقب دهم منزله وتفتيشه في مدينة الخليل ،فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس الخليل الرئيسي في البلدة واعتقلت الشاب ممدوح باسم خضر عبد المحسن العلامي عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ونقلته الى معسكر "عصيون" .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ، شابا فلسطينيا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منزل والده، وتفتيشه .//انتهى //11:46ت م0052