سياسي / اهتمامات الصحف التونسية
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
تونس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مغادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب خمسة أيام من العلاج اثر تعرضه الى وعكة صحية حادة ألمت به .
ورصدت تساؤلات المتابعين و الرأي العام في البلاد حول مصير الملفات العالقة المتوقفة على قرار من الرئيس التونسي و توقيعه التي اقترب موعد الحسم فيها كالتمديد في حالة الطوارئ وإصدار أمر دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات القادمة والتوقيع على تنقيح القانون الانتخابي .
وأوردت صحف الثلاثاء تصريحات القائد العسكري بالجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر التي أعلن فيها قرب اجتياح العاصمة طرابلس داعيا السكان الى الابتعاد عن معسكرات الميليشيات والمواقع العسكرية .
ونقلت في شأن آخر اعلان المجلس الدستوري الموريتاني فوز محمد ولد الغزواني رسميا في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52 بالمائة , مشيرة الى انه سيتسلم مهامه كرئيس لموريتانيا في الثاني من أغسطس القادم .
واخبرت عن مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة القضائية والأمنية باتخاذ التوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عالية بجبل لبنان .
وعرجت الى الشأن السوري حيث أنبات عن إطلاق طائرات حربية إسرائيلية صواريخ على مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى الى مقتل وإصابة عدد من المدنيين .
وتطرقت إلى تصريحات اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول عودة محادثات التجارة مع الصين لمسارها بعد قرار عدم فرض رسوم جمركية جديدة .
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