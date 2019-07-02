تونس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مغادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب خمسة أيام من العلاج اثر تعرضه الى وعكة صحية حادة ألمت به .ورصدت تساؤلات المتابعين و الرأي العام في البلاد حول مصير الملفات العالقة المتوقفة على قرار من الرئيس التونسي و توقيعه التي اقترب موعد الحسم فيها كالتمديد في حالة الطوارئ وإصدار أمر دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات القادمة والتوقيع على تنقيح القانون الانتخابي .وأوردت صحف الثلاثاء تصريحات القائد العسكري بالجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر التي أعلن فيها قرب اجتياح العاصمة طرابلس داعيا السكان الى الابتعاد عن معسكرات الميليشيات والمواقع العسكرية .ونقلت في شأن آخر اعلان المجلس الدستوري الموريتاني فوز محمد ولد الغزواني رسميا في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52 بالمائة , مشيرة الى انه سيتسلم مهامه كرئيس لموريتانيا في الثاني من أغسطس القادم .واخبرت عن مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة القضائية والأمنية باتخاذ التوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عالية بجبل لبنان .وعرجت الى الشأن السوري حيث أنبات عن إطلاق طائرات حربية إسرائيلية صواريخ على مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى الى مقتل وإصابة عدد من المدنيين .وتطرقت إلى تصريحات اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول عودة محادثات التجارة مع الصين لمسارها بعد قرار عدم فرض رسوم جمركية جديدة .// انتهى //12:03ت م0054