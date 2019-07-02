الرباط 29 شوال 1440 ه موافق 02 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، لجمهورية بنما لتمثيل العاهل المغربي في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لبنما .وتطرقت الى تسليم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،خلال لقاءه امس بالقاهرة بنظيره المصري سامح شكري.مغاربيا ،تناولت الصحف التوتر المتصاعد بين تركيا وقوات المشير خليفة حفتر، بعد تهديد الأخير بضرب المصالح التركية في ليبيا .وتناولت الصحف الاوضاع في السودان بعد المسيرة المليونية التي شهدتها الخرطوم، بدعوة من قوى الحرية والتغيير وسقوط سبعة أشخاص .وتحدثت عن استمرار قوات النظام السوري، في قصف مناطق شمال غرب سوريا، وارتفاع حصيلة الانفجار القوي الذي هز مجمعا بوسط العاصمة الافغانية وتسبب في اصابة اكثر من ستين شخصا.أوروبيا عرجت الصحف على فشل الاوربيين في اختيار كبار مسؤولي تكتلهم في المفاوضات الصعبة التي جرت بين قادة الاتحاد .// انتهى //12:22ت م0057