الكويت 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 40.8 نقطة ليبلغ مستوى 5883.5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.70 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 159.14 مليون سهم تمت من خلال 7123 صفقة نقدية بقيمة 44.3 دينار كويتي نحو 150.6 مليون دولار أمريكي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4767.07 نقطة بنسبة 0.04 % من خلال كمية أسهم بلغت 61.3 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار نحو 9 مليون دولار.// انتهى //13:33ت م0088