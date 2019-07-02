المدينة المنورة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل, محافظة ينبع, محافظة بدر, محافظة المهد, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.// انتهى //13:55ت م0096