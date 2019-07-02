نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسقدَمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران خدماتها لأكثر من 391 ألف مراجع، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019م.وبينت صحة نجران أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 222163 مراجعاً، و 169800 مراجع لأقسام العيادات الخارجية.وأضافت أن مستشفيات نجران بمختلف تخصصاتها 8896 عملية جراحية، منها 2746 عملية لجراحة اليوم الواحد، و 6150 عملية جراحية روتينية، إضافةً إلى إجراء 3176 ولادة خلال نفس الفترة.// انتهى //13:56ت م0097