عام / أكثر من 391 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ والعيادات بمستشفيات نجران
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
قدَمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران خدماتها لأكثر من 391 ألف مراجع، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019م.
وبينت صحة نجران أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 222163 مراجعاً، و 169800 مراجع لأقسام العيادات الخارجية.
وأضافت أن مستشفيات نجران بمختلف تخصصاتها 8896 عملية جراحية، منها 2746 عملية لجراحة اليوم الواحد، و 6150 عملية جراحية روتينية، إضافةً إلى إجراء 3176 ولادة خلال نفس الفترة.
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