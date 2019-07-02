الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسنفذ مستشفى ضمد العام ممثلاً بقسم الطب المنزلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 عدد "1077 زيارة طب منزلي" للمرضى، شملت القرى والهجر التابعة لمحافظة ضمد.وتهدف هذه الزيارات إلى تقييم الحالة الصحية لكل مريض بشكل كامل في منازلهم لتقدير حالة القبول والعناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية والخروج من المستشفى، كما يولي الفريق الطبي اهتماما كبيراً بالمرضى ملازمي الفراش الذين يعانون من قرح الفراش، حيث يتم مساعدتهم على استعادة عافيتهم وصحتهم بشكل أفضل، جسدياً و نفسياً واجتماعيا، كذلك يقوم الفريق الطبي بتوفير اللوازم والمعدات الطبية وفقاً للاحتياج.كما يقدم فريق الطب المنزلي التوعية الصحية اللازمة للمرضى وذويهم لتحقيق أعلى درجات الوعي الصحي بما يضمن - بمشيئة الله - بيئة صحية مثالية للمرضى ومن حولهم.// انتهى //13:58ت م0099